У Росії згоріло селище: є загиблий (фото)

Також поруч горить ще чотири села

У Росії у вівторок, 25 квітня, майже повністю згоріло село Сосьва Свердловської області. Було знищено житлові будинки, підприємства та навіть місцеву колонію.

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Про це пишуть російські пропагандисти.

Займання у селищі сталось після обіду 25 квітня на місцевій пилорамі. Вогонь швидко перекинувся і там спалахнули житлові будинки, зокрема і багатоповерхівки. Згоріли також колонія, пилорама і підприємство з виробництва асфальту та бетону. Загалом вогонь знищив 92 будинки.

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Росіяни, які щодня радіють через знищення українських міст, коли схоже сталось у них заговорили про "пекло та вогняний апокаліпсис".

Відомо уже, що в селищі загинула одна людина. Її тіло знайшли під завалами. Наразі пожежа у селищі триває. Пропаганда також пише, що поруч стались займання у ще чотирьох селах.

Український активіст Сергій Стерненко зауважив, що жителі Сосьви брали участь у війні проти України. Відомо, що один із уродженців цього населеного пункту був ліквідований у нашій державі.

Між тим, під Іркутськом журналісти «Люди Байкала» знайшли раніше невідоме кладовище «вагнерівців». Всередині деяких ям видно обгорілу землю, а деякі – димляться.