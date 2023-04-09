Росіяни обшуковують домівки жителів Херсонщини – зведення ОДА

В Ізюмі на кладовищі жінка підірвалася на міні типу «Пелюстка»

На Харківщині внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих жителів: два чоловіки віком 65 та 34 років

У Запорізькій області протягом минулої доби внаслідок обстрілів російських військ загинуло троє осіб, і ще п'ятеро отримали поранення. На Харківщині жінка постраждала після того, як наступила на протипіхотну міну. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти влаштовують рейди: перевіряють телефони на наявність «забороненого» контенту, а також обшуковують домівки місцевих. Про це йдеться у зведенні обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

Протягом минулої доби – 3 обстріли. Новгород-Сіверський район обстріляли з мінометів (до 20 вибухів) та ймовірно запуск ракети з літака. Без жертв та постраждалих. Руйнувань немає.

Сумщина

Зранку з території РФ здійснено 3 артилерійські обстріли Середино-Будської громади. Зафіксовано 5 влучань. За попередніми даними, – без руйнувань та постраждалих. Учора протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад. Унаслідок цих обстрілів зафіксували 79 влучань. На цей момент, без наслідків.

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Запорізька область

Троє мешканців області загинули, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих атак за минулу добу. Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями для російських снарядів: один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів. За добу зруйновано або пошкоджено кілька десятків об'єктів: квартир, будинків, господарчих споруд. Уночі ворог атакував обласний центр, поцілив у приватний будинок. Загинув батько та дитина, матір вдалося витягти з-під завалів.

Дніпропетровщина

Учора ворог обстрілював Нікопольський район, цілив з важкої артилерії та БПЛА. Під прицілом опинилися Марганецька та Мирівська громади. Там снаряди пошкодили газопровід та паркан. Наслідки атак ще уточнюють рятувальники. Без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове.

Учора зранку ворог завдав ракетного удару по території поруч з водосховищем у Харківському районі, пошкоджено будівлі у смт. Мала Данилівка. За попередніми даними, росіяни використовували ракету Х-59.

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Крім того, вчора ворог завдав ракетного удару по смт. Великий Бурлук Куп'янського району. Ракета, попередньо С-300, влучила у землю на відкритій території. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди. Внаслідок обстрілів смт. Дворічна Куп'янського району загинули два місцевих мешканці – 65 та 34 років.

Під час обстрілу селі Подоли Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, поранення зазнала 65-річна жінка. Також у селі Подоли обстрілом пошкоджено електротрансформатор.

У місті Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу «Пелюстка». Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У смт Слобожанське Чугуївського району чоловік знайшов підозрілий предмет і почав розбирати його, внаслідок чого він вибухнув. Чоловіка госпіталізували з вибуховим пораненням.

Луганщина

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кузьминого, що у Кремінській громаді. Артилерійських обстрілів від росіян зазнали Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.

Донеччина

Минулої доби ворог здійснив авіаудар «НКРС», застосовував артилерію і міномет. Під обстрілами опинився Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Велика Новосілка, Очеретине, Времівка, Дружба. В усіх населених пунктах руйнувань зазнали житлові сектори. За добу у регіоні було поранено двоє осіб.

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Херсонщина

Протягом доби противник здійснив 71 обстріл регіону, випустивши 495 снарядів з різного виду озброєння та авіації. Херсон ворог обстріляв 6 разів (23 снаряди).

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також «забороненого» контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі. На деокупованій території області тривають роботи з відновлення та відбудови.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.