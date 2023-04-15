Заарештований у Росії американський журналіст написав листа до родини
Лист датований 5 квітня і написаний російською мовою
Заарештований у Росії у справі про шпигунство журналіст московського бюро газети The Wall Street Journal Еван Гершкович надіслав своїй родині перший лист із слідчого ізолятора «Лефортово». Його опублікував The Wall Street Journal.
Лист датований 5 квітня і написаний російською мовою. Як пояснила газета, батьки Гершковича – радянські емігранти та спілкуються із сином російською.
«Я хочу сказати, що не втрачаю надії. Я читаю. Я тренуюсь. І я намагаюся писати. Можливо, зрештою напишу щось хороше», – ідеться у записці.
Журналіст пожартував, що його мати «добре підготувала його до в'язниці». За його словами, вранці у СІЗО дають вівсяну чи пшеничну каші, що нагадує йому про дитинство.
Гершкович також розповів, що нещодавно отримав посилку від друзів з речами та туалетним приладдям, а адвокати передали йому слова підтримки від сім'ї.
«Я вас дуже-дуже люблю і міцно обіймаю. Отримав ваші слова підтримки адвокатів вчора. Спасибі вам велике. До скорої зустрічі. Пишіть. Ваня», – додав він.
Раніше повідомлялося, що Кремль намагатиметься використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки з боку Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.
До цього американські медіа вимагали звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.
Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомив, що Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.
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