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    Економіка та фінанси

    У червні промислове виробництво в Україні скоротилося на 2,3%

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    У червні промислове виробництво в Україні скоротилося на 2,3%

    Порівняно з травнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 3,7% (не скоригованих на ефект календарних днів)

    У червні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 2,3% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,3% (скоригованих) порівняно з червнем 2018 року.

    Про це повідомила Державна служба статистики.

    Так, у червні 2019 року промвиробництво скоротилося на 3,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,3% (скоригованих) порівняно з травнем 2019 року.

    У січні-червні 2019 року порівняно з січнем-червнем 2018 року індекс промислової продукції зріс на 0,5%.

    До слова, з початку року в Україні зафіксовано скорочення виробництва молока.

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