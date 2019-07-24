У червні промислове виробництво в Україні скоротилося на 2,3%



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Порівняно з травнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 3,7% (не скоригованих на ефект календарних днів)

У червні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 2,3% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,3% (скоригованих) порівняно з червнем 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Так, у червні 2019 року промвиробництво скоротилося на 3,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,3% (скоригованих) порівняно з травнем 2019 року.

У січні-червні 2019 року порівняно з січнем-червнем 2018 року індекс промислової продукції зріс на 0,5%.

До слова, з початку року в Україні зафіксовано скорочення виробництва молока.