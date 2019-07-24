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    Економіка та фінанси

    З початку року в Україні зафіксовано скорочення виробництва молока

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    Падіння виробництва в домогосподарствах відзначалося майже по всій Україні - З початку року в Україні зафіксовано скорочення виробництва молока
    Падіння виробництва в домогосподарствах відзначалося майже по всій Україні

    Такі тенденції, як зменшення поголів'я, і, відповідно, виробництва сировини негативно впливають на баланс попиту і пропозиції молочного ринку

    За перше півріччя 2019 року виробництво молока в Україні скоротилося більш ніж на 3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

    Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

    «За півроку в Україні вироблено 4,8 млн т молока всього. Цей показник на 3,4% нижче, ніж за перше півріччя минулого року - 4,9 млн т», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що недоотримали молока як сільськогосподарські підприємства, так і домогосподарства. Однак падіння в домогосподарствах було істотним - мінус 4,1%, до 3,4 млн т. Молочно-товарні ферми скоротили виробництво на 1,5% - до 1,4 млн т.

    Падіння виробництва в домогосподарствах відзначалося майже по всій Україні (за винятком Хмельницької - плюс 1% - 224,9 тис. т. і Луганської - плюс 4,9% - 44,9 тис. т.).

    Виробництво на підприємствах у розрізі областей було більш продуктивним, проте продемонструвало спад. Найбільш вираженим падіння було в Чернівецькій (до 5,8 тис. т; мінус 19,4%) і Рівненській областях (34,5 тис. гол., мінус 13,3%), які за звітний період, за даними ДССУ, найбільше скоротили дійне поголів'я.

     В результаті, падіння виробництва сирого молока за півроку в абсолютних величинах склало мінус 166 тис. т, тобто щодоби оператори ринку недоодержували, в середньому, 922,2 т. сировини.

    «Такі тенденції, як зменшення поголів'я, і, відповідно, виробництва сировини негативно впливають на баланс попиту і пропозиції молочного ринку, його базове ціноутворення. Це також сприяє підвищенню волатильності цін, збільшує ризики отримання збитків як виробників, так і переробників, що, в кінцевому підсумку, відбивається на кінцевій ціні готової продукції, а також обсяги експорту», - додали а Асоціації.

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