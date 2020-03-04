У Кабміні перевірять витрати міністерств
Перевірки відбудуться у 11 розпорядників бюджетних коштів, серед яких вісім міністерств
У Кабінеті міністрів України у рамках переходу України до середньострокового бюджетного планування перевірять цьогорічні витрати державного бюджету в 11 розпорядників коштів, серед яких – 8 міністерств.
Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 3 березня 2020 року.
Зокрема перевірки відбудуться у:
- Міністерстві освіти і науки
- Міністерстві розвитку громад та територій
- Міністерстві охорони здоров’я
- Міністерстві соціальної політики
- Міністерстві закордонних справ
- Міністерстві культури, молоді та спорту
- Міністерстві енергетики та захисту довкілля
- Міністерстві інфраструктури
- Державному агентстві автомобільних доріг
- Державній судовій адміністрації
- Національній академії наук
У розпорядженні зазначається, що перевірки проводитимуть спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти. Звіти про перевірки мають бути подані Кабміну до 1 грудня 2020 року і після цього – опубліковані на власних сайтах.
В уряді наголошують, що бюджетний кодекс та програма діяльності уряду передбачають щорічне проведення огляду видатків державного бюджету. «У 2019 році огляд повинні були провести Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство соціальної політики та Міністерство аграрної політики. Проте виконали це не всі. Звіти, огляди витрат яких були розпочаті у 2019 році та на сьогодні не завершені (Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство енергетики та захисту довкілля), повинні бути подані до 1 червня 2020 року», – нагадують у Кабміні.
Обсяг видатків, які будуть охоплені перевіркою у 2020 році, становить майже 143 млрд грн, у тому числі близько 40 млрд грн – видатки за бюджетними програмами, огляди витрат яких розпочаті в 2019 році і мають бути завершені у 2020 році.