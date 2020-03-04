У Кабміні перевірять витрати міністерств



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Обсяг видатків, які будуть охоплені перевіркою у 2020 році

Перевірки відбудуться у 11 розпорядників бюджетних коштів, серед яких вісім міністерств

У Кабінеті міністрів України у рамках переходу України до середньострокового бюджетного планування перевірять цьогорічні витрати державного бюджету в 11 розпорядників коштів, серед яких – 8 міністерств.

Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 3 березня 2020 року.

Зокрема перевірки відбудуться у:

Міністерстві освіти і науки

Міністерстві розвитку громад та територій

Міністерстві охорони здоров’я

Міністерстві соціальної політики

Міністерстві закордонних справ

Міністерстві культури, молоді та спорту

Міністерстві енергетики та захисту довкілля

Міністерстві інфраструктури

Державному агентстві автомобільних доріг

Державній судовій адміністрації

Національній академії наук

У розпорядженні зазначається, що перевірки проводитимуть спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти. Звіти про перевірки мають бути подані Кабміну до 1 грудня 2020 року і після цього – опубліковані на власних сайтах.

В уряді наголошують, що бюджетний кодекс та програма діяльності уряду передбачають щорічне проведення огляду видатків державного бюджету. «У 2019 році огляд повинні були провести Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство соціальної політики та Міністерство аграрної політики. Проте виконали це не всі. Звіти, огляди витрат яких були розпочаті у 2019 році та на сьогодні не завершені (Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство енергетики та захисту довкілля), повинні бути подані до 1 червня 2020 року», – нагадують у Кабміні.

Обсяг видатків, які будуть охоплені перевіркою у 2020 році, становить майже 143 млрд грн, у тому числі близько 40 млрд грн – видатки за бюджетними програмами, огляди витрат яких розпочаті в 2019 році і мають бути завершені у 2020 році.