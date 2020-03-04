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    Економіка та фінанси

    У Кабміні перевірять витрати міністерств

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    Обсяг видатків, які будуть охоплені перевіркою у 2020 році - У Кабміні перевірять витрати міністерств
    Обсяг видатків, які будуть охоплені перевіркою у 2020 році

    Перевірки відбудуться у 11 розпорядників бюджетних коштів, серед яких вісім міністерств

    У Кабінеті міністрів України у рамках переходу України до середньострокового бюджетного планування перевірять цьогорічні витрати державного бюджету в 11 розпорядників коштів, серед яких – 8 міністерств.

    Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 3 березня 2020 року.

    Зокрема перевірки відбудуться у:

    • Міністерстві освіти і науки
    • Міністерстві розвитку громад та територій
    • Міністерстві охорони здоров’я
    • Міністерстві соціальної політики
    • Міністерстві закордонних справ
    • Міністерстві культури, молоді та спорту
    • Міністерстві енергетики та захисту довкілля
    • Міністерстві інфраструктури
    • Державному агентстві автомобільних доріг
    • Державній судовій адміністрації
    • Національній академії наук

    У розпорядженні зазначається, що перевірки проводитимуть спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти. Звіти про перевірки мають бути подані Кабміну до 1 грудня 2020 року і після цього – опубліковані на власних сайтах.

    В уряді наголошують, що бюджетний кодекс та програма діяльності уряду передбачають щорічне проведення огляду видатків державного бюджету. «У 2019 році огляд повинні були провести Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство соціальної політики та Міністерство аграрної політики. Проте виконали це не всі. Звіти, огляди витрат яких були розпочаті у 2019 році та на сьогодні не завершені (Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство енергетики та захисту довкілля), повинні бути подані до 1 червня 2020 року», – нагадують у Кабміні.

    Обсяг видатків, які будуть охоплені перевіркою у 2020 році, становить майже 143 млрд грн, у тому числі близько 40 млрд грн – видатки за бюджетними програмами, огляди витрат яких розпочаті в 2019 році і мають бути завершені у 2020 році.

    Кабмін Міністерство освіти і науки Міністерство соціальної політики гроші
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