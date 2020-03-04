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    Кабмін хоче пустити з молотка «занедбані» урядові будівлі в центрі Києва

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    Кабмін хоче пустити з молотка «занедбані» урядові будівлі в центрі Києва

    До приватизації плануються 4-5 будівель в урядовому кварталі

    Кабінет міністрів України планує передати під приватизацію низку будівель, де розташовані міністерства та інші центральні органи влади і які знаходяться у занедбаному стані. Про це повідомив міністра Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно. Ми ініціюємо проект, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісінькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста», - написав він.

    Планується, що співробітників, які там працюють, переселять «в інші державні будівлі у не менш комфортні умови».

    «А ці будівлі будуть передані у Фонд держмайна та приватизовані на прозорих аукціонах», - повідомив Дубілет.

    Він вважає, що так Кабмін зробить свій невеличкий внесок у розвиток Києва.

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    Раніше Фонд державного майна виставив на продаж компанію «Київпассервіс», якій належать ряд автостанцій у Києві та Київській області.

    Кабмін Київ приватизація Фонд державного майна Дмитро Дубілет
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