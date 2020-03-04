«Слуга» розповіла, як Рада голосуватиме за нових міністрів



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Прем'єра Олексія Гончарука 4 березня планують відправити у відставку

Відставка прем’єра Гончарука буде прийнята, а призначення Шмигаля буде проголосовано, – повідомила Верещук

Народні депутати проголосують окремо за призначення нових міністрів закордонних справ та оборони і пакетом – за весь інший склад нового уряду.

Про це розповіла депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук журналістам, коментуючи питання кадрових ротацій в Кабінеті міністрів.

«Вчора було голосування, воно не було сигнальним, воно було формальним. За відставку прем’єра проголосували всі, крім трьох, тобто три утримались. За нового прем’єра, тобто за призначення Шмигаля, всі проголосували… А отже, нас було понад 236 в кінцевому результаті, якщо я не помиляюсь. Таким чином, у мене немає сумніву, що відставка прем’єра Гончарука буде прийнята, а призначення Шмигаля буде проголосовано», – повідомила Верещук.

Відповідаючи на запитання щодо голосування за членів нового Кабінету міністрів, Верещук зазначила: «Склад уряду буде проголосовано, як я щойно почула від колег. Міністр закордонних справ, міністр оборони, як вертикаль президента, буде голосуватись окремо, а решта складу уряду буде голосуватись разом. Там будуть як ті люди, які залишаються на своїх посадах, рівно як і люди, яких призначатимуть».

Депутатка спростувала можливість зміни позицій депутатів пропрезидентської фракції перед голосуванням і зазначила, що заявляти про свою згоду чи незгоду депутати мали можливість напередодні голосування. Тож зміна уряду відбудеться, зазначила Верещук.

Коментуючи кандидатуру майбутнього міністра оборони – Андрія Тарана, депутат заявила, що це призначення підсилить позиції команди президента. «Є позитивне ставлення (до Тарана. – Ред.). Я вважаю, що ця людина фахівець, який пройшов усі сходинки кар’єрного росту, став генералом, не працюючи лише в кабінетах, дійсно має хороший послужний список, знає добре англійську, працював у США, тобто із зовнішніми партнерами у нас не буде проблем щодо співпраці. Вважаю, що таке призначення додасть нової якості - це професіоналізм помножений на досвід», – заявила Верещук.

До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

Джерело: Укрінформ