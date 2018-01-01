У Кабміні визнали, що RAB-тарифи — це компетенція НКРЕКП

Ряд українських обленерго заявили про підготовку до переходу на RAB-регулювання з 1 квітня

Визначення методології RAB-регулювання є компетенцією Національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг, і уряд не може давати цьому оцінку. Про це сказав віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон після круглого столу «Співпраця в трикутнику парламент-уряд-НАК «Нафтогаз» 23 лютого в Києві.



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Ряд українських обленерго заявили про підготовку до переходу на RAB-регулювання з 1 квітня

Визначення методології RAB-регулювання є компетенцією Національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг, і уряд не може давати цьому оцінку. Про це сказав віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон після круглого столу «Співпраця в трикутнику парламент-уряд-НАК «Нафтогаз» 23 лютого в Києві.

«Коли відповідний орган приймає те чи інше рішення - він несе і політичну, і юридичну відповідальність. І, очевидно, у нього є аргументи» , - зазначив Кістіон.

Віце-прем'єр відмовився коментувати вимогу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до НКРЕКП про зміну методології RAB-регулювання.

«Чітко постановлено законом, що це повноваження незалежного регулятора. Крапка», - резюмував Кістіон.

Як відомо, RAB-регулювання - система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій в розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектора розраховуються за принципом «витрати плюс». Як повідомлялося, ряд обленерго заявили про підготовку до переходу на RAB-регулювання з 1 квітня. Зокрема, «Чернігівобленерго», «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго» і «Сумиобленерго» повідомили про те, що вже провели необхідні для переходу громадські слухання 29 січня - 1 лютого. «Вінницяобленерго» також заявила, що за станом на 1 лютого вже провела відкрите обговорення проектів тарифів на розподіл і постачання електроенергії із застосуванням RAB-регулювання.

НЕК «Укренерго» буде ініціювати перехід на стимулююче тарифоутворення з 2019 року.

Нагадаємо, в «Урядовому кур'єрі» було опубліковано постанову, якою затверджується нова методика, яка дозволить ввести стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня.