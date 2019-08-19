В уряді назвали галузі, де очікують нестачу спеціалістів



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Найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49 тис. осіб)

Потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб

За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці наступного року становитиме 399,57 тис. осіб. У яких сфера спостерігається найбільша потреба в кадрах, повідомили у Мінекономрозвитку, пише УНН.

За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб, у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році — 413,77 тис. осіб, у 2022 році — 442,54 тис. осіб.

Найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49 тис. осіб), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).

У 2022 році збережеться тенденція до найбільшого зростання у промисловості — до 100,23 тис. осіб, в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів — до 78,22 тис. осіб, а також в будівництві — до 75,27 тис. осіб.

Потреба у сільському, лісовому господарстві та рибному господарстві у 2022 році збільшиться відносно потреби у 2019 році — до 26,03 тис. осіб.

Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування у 2019 році потребуватиме близько 25,26 тис. осіб, у 2020 році зменшиться до 24,94 тис. осіб, а 2022 року зросте до 29,46 тис. осіб.

Потреба у працівниках сфери охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги становитиме у 2019 році близько 13,77 тис. осіб, а 2022 року складатиме 17,69 тис. осіб.

Потреба у галузі інформацій та телекомунікацій матиме тенденцію до зростання — від 7,54 тис. осіб у 2019 році до 14,67 тис. осіб у 2022 році.

Види економічної діяльності, зокрема, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; освіти; тимчасового розміщування й організації харчування; фінансової та страхової діяльності; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; професійної, наукової та технічної діяльності; операцій із нерухомим майном; мистецтва, спорту, розваг та відпочинку та інших у 2019 році потребуватимуть загалом 80,11 тис. осіб.