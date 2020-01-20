У Пенсійному фонді озвучили розмір середньої пенсії в Україні



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Середній розмір пенсії становить 3082,98 грн

Станом на 1 січня 2020 року, в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів

В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3 тисячі 82 грн 98 коп.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року, в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.

Нагадаємо, цьогоріч українцям двічі підвищать пенсії.

З січня мінімальна пенсія для українських пенсіонерів зросла до 1638 грн Наступне підвищення заплановано на 1 липня – мінімалка складе 1712 грн. З грудня 2020 року – 1769 грн. За рік мінімальна пенсія зросте всього на 131 гривню.

Крім того, з 1 січня 2020 року змінився необхідний стаж для отримання пенсії за віком. Тепер тим, кому вже виповнилося 60 років, необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ж стажу не вистачає до 60 років, то українцю доведеться почекати з виходом на пенсію до 63 або 65 років. Це залежить від того, скільки стажу є на момент досягнення 60 років.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п’яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.