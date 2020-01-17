В Україні змінили показник середньої зарплати: що буде з пенсіями



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Пенсійний фонд схвалив середній розмір зарплати для розрахунку пенсії

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2019 року, яка, відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата становила 9476 грн 84 копійки.

Цей показник враховують для обчислення пенсії. У формулі розрахунку пенсії, відповідно до ст. 40 Закону «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», враховується як співвідношення власної зарплати до середньої за кожний розрахунковий місяць, так і середня зарплата по країні за три роки.

Формула розрахунку пенсії:

П = Зп * КЗ * Кс

П — розмір пенсії;

Зп — заробітна плата (середня зарплата за три роки до виходу на пенсію);

Кз – коефіцієнт заробітної плати (співвідношення своєї зарплати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (кожен пророблений рік збільшується на 1%).

При цьому кількість років страхового стажу та розмір офіційної зарплати визначаються індивідуально для кожного отримувача виплат, показник середньої заробітної плати — Пенсійним фондом.

Чим вище цей показник, тим більшу пенсію отримають пенсіонери.

Нагадаємо, цьогоріч українцям двічі підвищать пенсії.

З січня мінімальна пенсія для українських пенсіонерів зросла до 1638 грн Наступне підвищення заплановано на 1 липня – мінімалка складе 1712 грн. З грудня 2020 року – 1769 грн. За рік мінімальна пенсія зросте всього на 131 гривню.

Крім того, з 1 січня 2020 року змінився необхідний стаж для отримання пенсії за віком. Тепер тим, кому вже виповнилося 60 років, необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ж стажу не вистачає до 60 років, то українцю доведеться почекати з виходом на пенсію до 63 або 65 років. Це залежить від того, скільки стажу є на момент досягнення 60 років.

Крім того, у 2020 році закінчується пільговий період для виходу на пенсію жінок. Раніше в 59,5 років на пенсію могли вийти жінки, які народилися з 1 жовтня по 31 березня 1961 року. Всі ті, хто народився пізніше, зможуть оформити пенсію тільки в 2021 році

На початку жовтня міністр КМУ Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п’яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.

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