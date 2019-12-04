Уряд розв'язав проблему з забезпеченням вчасної виплати пенсій пенсіонерам, - прем'єр



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Мільярдні збитки «Укрпошти» ставили під загрозу доставку пенсій і субсидій

Кабмін виділив «Укрпошті» 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій

З 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п'яти мільйонів пенсіонерів.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

«Тарифи на доставку пенсій не змінювались вже 15 років. Сьогодні вони абсолютно не покривають навіть прямі організаційні витрати «Укрпошти». Тільки торік збитки компанії за доставку пенсій були 1,5 млрд грн, в 2018 році - 1,2 млрд. Ця ситуація ставила під загрозу доставку пенсій «Укрпоштою» з 1 січня 2020 року. Уряд цю ситуацію владнав - ми встановили адекватні до сучасних реалій тарифи на оплату доставки та виділили додаткові 900 млн грн на наступний рік. Кожен пенсіонер буде вчасно забезпечений пенсією наступного року!» - заявив прем’єр-міністр.

Глава уряду також додав, що йдеться про п'ять мільйонів пенсіонерів, серед яких понад 800 тисяч - це люди з інвалідністю.

«Це рішення особливо важливе для мешканців маленьких міст та віддалених регіонів України, де, крім стаціонарних, працюють також пересувні відділення «Укрпошти», - підкреслив Гончарук.

Як повідомлялося, «Укрпошта» готує революцію на ринку доставки. Посилка з Польщі - дешевше, ніж у конкурентів по Україні.