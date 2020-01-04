Цьогоріч українцям двічі підвищать пенсії



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З 1 січня 2020 року змінився необхідний стаж для отримання пенсії за віком

З 1 січня 2020 року змінився необхідний стаж для отримання пенсії за віком

Мінімальна пенсія в Україні змінилася з 1 січня і одночасно з цим збільшився термін трудового стажу. Підвищення пенсії в 2020 році заплановано ще два рази – з 1 липня та 1 грудня.

З січня мінімальна пенсія для українських пенсіонерів зросла до 1638 грн Наступне підвищення заплановано на 1 липня – мінімалка складе 1712 грн. З грудня 2020 року – 1769 грн. За рік мінімальна пенсія зросте всього на 131 гривню.

Крім того, з 1 січня 2020 року змінився необхідний стаж для отримання пенсії за віком. Тепер тим, кому вже виповнилося 60 років, необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ж стажу не вистачає до 60 років, то українцю доведеться почекати з виходом на пенсію до 63 або 65 років. Це залежить від того, скільки стажу є на момент досягнення 60 років.

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Крім того, у 2020 році закінчується пільговий період для виходу на пенсію жінок. Раніше в 59,5 років на пенсію могли вийти жінки, які народилися з 1 жовтня по 31 березня 1961 року. Всі ті, хто народився пізніше, зможуть оформити пенсію тільки в 2021 році

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