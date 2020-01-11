У Пенсійному фонді пояснили особливості виходу на пенсію в 2020 році



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Кількість необхідного для виходу на пенсію стажу щороку зростає

У зв’язку з проведенням в країні пенсійної реформи і змінами в законодавстві в Пенсійному фонді України вирішили конкретизувати правила виходу на пенсію з 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду України (ПФУ) в п’ятницю, 10 січня.

В установі пояснюють, що право на пенсію за віком мають українці, які досягли пенсійного віку і отримали необхідний страховий стаж.

«Для виходу на пенсію в 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років і жінками 59 років (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і 2028 року необхідний страховий стаж становитиме 35 років», – сказано в повідомленні Пенсійного фонду у Facebook.

У повідомленні наголошується, що в країні триває пенсійна реформа, кількість необхідного для виходу на пенсію стажу щороку зростає.

Людина після досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше – після досягнення 63 або 65 років.

«У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 і 63 років, пенсію можна отримати після 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу. Якщо людина буде продовжувати офіційно працювати і отримає необхідний страховий стаж, то пенсія може бути призначена відразу після його придбання», – відзначають в Пенсійному фонді.

Також в ПФУ ще раз нагадали умови призначення пенсії за віком:

Нагадаємо, цьогоріч українцям двічі підвищать пенсії.