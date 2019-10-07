  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У США страйкують майже 50 тисяч працівників General Motors

    • Розсилка
    <p>Страйк працівників автомобільної корпорації триває вже три тижні</p> - У США страйкують майже 50 тисяч працівників General Motors

    Страйк працівників автомобільної корпорації триває вже три тижні

    За словами учасників страйку, компанія отримує мільйонний прибуток, але зарплати не збільшує

    Майже 50 тисяч працівників автомобільної корпорації General Motors три тижні страйкують, вимагаючи підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    За словами учасників страйку, який розпочався ще 15 вересня, компанія отримує мільйонний прибуток, але зарплати не збільшує. У свою чергу керівництво корпорації заперечує багатомільйонний прибуток.

    За їх словами, в останні роки доходи, навпаки, падають через уповільнення глобальної економіки.

    За останні 50 років це найбільший страйк працівників корпорації в США.

    Нагадаємо, у вересні пілоти британської авіакомпанії British Airways через суперечки з приводу оплати праці провели 48-годинний страйк.

    Загалом у British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня.

    автопром США зарплата страйк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ