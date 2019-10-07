У США страйкують майже 50 тисяч працівників General Motors



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Страйк працівників автомобільної корпорації триває вже три тижні

За словами учасників страйку, компанія отримує мільйонний прибуток, але зарплати не збільшує

Майже 50 тисяч працівників автомобільної корпорації General Motors три тижні страйкують, вимагаючи підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці.

Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами учасників страйку, який розпочався ще 15 вересня, компанія отримує мільйонний прибуток, але зарплати не збільшує. У свою чергу керівництво корпорації заперечує багатомільйонний прибуток.

За їх словами, в останні роки доходи, навпаки, падають через уповільнення глобальної економіки.

За останні 50 років це найбільший страйк працівників корпорації в США.

Нагадаємо, у вересні пілоти британської авіакомпанії British Airways через суперечки з приводу оплати праці провели 48-годинний страйк.

Загалом у British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня.