Профспілка авіакомпанії KLM пригрозила новим страйком в Амстердамі



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Переговори тривають, тож коли саме відбудеться страйк наразі невідомо

Працівники невдоволені графіком роботи та своєю зарплатою

Наземний персонал авіакомпанії KLM наступного тижня може провести страйк у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Про це повідомляє профспілка FNV.

«FNV готує новий страйк наземного персоналу KLM на наступний тиждень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що KLM продовжує відмовлятися від укладення “хорошого колективного трудового договору для наземного персоналу”.

«Наземний персонал виконує важливу роботу. Якщо вони не зможуть виконати свою роботу, жоден літак не злетить. Тому ця робота заслуговує на хороший колективний договір», - каже лідер профспілки FNV Ян ван ден Брінк.

Переговори тривають, тож коли саме відбудеться страйк наразі невідомо.

Водночас йдеться про те, що у разі проведення страйку наземний персонал KLM не працюватиме чотири години, а оголосити про протест пообіцяли щонайменше за 48 годин до початку.

Працівники невдоволені графіком роботи та своєю зарплатою. Вони хочуть отримувати на 4% більше заробітної плати на рік.

До слова, 2 вересня авіакомпанія KLM скасувала 11 рейсів через страйк наземного персоналу у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Джерело: Укрінформ