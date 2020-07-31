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    «Всеохоплююче перемир'я»: у Зеленського не помічають обстрілів українських позицій

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    «Всеохоплююче перемир'я»: у Зеленського не помічають обстрілів українських позицій

    Лише протягом першої доби перемир’я у Донецькій області ОБСЄ зафіксовано 111 випадків порушення перемир’я

    В Офісі президента України заявили, що «режим припинення вогню» виконується як бойовиками, так і українською армією. У той же час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні за 1 добу перемир’я зафіксувала більше сотні обстрілів українських позицій. 

    Цитата: «Режим припинення вогню виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. Від початку дії режиму повного та всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого та загиблого» (Офіс президента України, 29.07.2020)

    Однак у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 29 липня, зазначається, що лише протягом першої доби перемир’я у Донецькій області зафіксовано 111 випадків порушення перемир’я, зокрема 21 вибух.

    Також місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені з порушенням ліній відведення. 

    «СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню — усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух, а також 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Усі ці порушення режиму припинення вогню зафіксовано в період між 09:45 та 11:35 27 липня», – йдеться у звіті ОБСЄ.   

    Згідно із щоденним зведенням від пресслужби Операції об’єднаних сил (ООС), українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь. 

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Джерело: Bihus.info

    вибух ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас війна Володимир Зеленський озброєння Офіс президента
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