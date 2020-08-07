Зеленський на Донбасі запевнив військових, що «ніхто нічого не збирається здавати»



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Зеленський наголосив, що «одним зі шляхів до миру паралельно з переговорами в межах Нормандського та Мінського форматів є постійне та наполегливе зміцнення наших Збройних сил»

Президент зазначив, що «українська влада не втомиться прагнути миру та повернення наших людей і території»

Ніхто нічого не збирається здавати, у нас сильна, потужна армія, тому й боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб вони поверталися живими. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у районі проведення Операції об'єднаних сил, пресслужба президента.

Водночас, Зеленський зазначив, що «українська влада не втомиться прагнути миру та повернення наших людей і території».

Представник Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування Андрій Ординович підтвердив, що «українські військові готові й далі виконувати завдання, які поставить військово-політичне керівництво держави».

Окремо Володимир Зеленський відвідав прифронтову Мар'їнку на Донеччині та поспілкувався з її жителями. Вони розповіли, що за відсутності бойових дій до міста повертаються люди з дітьми, багато місцевих мешканців починають ремонтувати житло. При цьому люди поскаржилися на відсутність газо- та водопостачання.

Голова Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко пообіцяв, що з настанням миру в місті з'явиться можливість безпечно почати будівельні роботи для вирішення цієї проблеми. Він уточнив, що за таких умов газ і вода можуть з'явитися впродовж пів року.

Зеленський наголосив, що «одним зі шляхів до миру паралельно з переговорами в межах Нормандського та Мінського форматів є постійне та наполегливе зміцнення наших Збройних сил».

Як повідомлялося, Зеленський зібрався перевірити моральний стан українських військових на Донбасі.

Напередодні Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину купив в одному із супермаркетів Бахмута каву й солодощі та переконався, що місцеві жителі дотримуються карантинних вимог.

Крім того Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук - «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Між іншим, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я». Ьойовики щодня порушують ці домовленості та ведуть обстріл позицій ЗСУ.

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