У Зеленського розказали, що робити з захмарною зарплатою Коболєва



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Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди

«Заробітки треба прив’язувати і до прибутку, і до виробничих показників», - переконаний Герус

«Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» розказав, що робити з захмарною зарплатою голови правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва.

За словами Геруса, можна зробити так, як це роблять у приватному бізнесі, де заробітки і винагороди прив’язують до річних результатів роботи – до KPI за підсумками року, які включають і прибуток, і виробничі показники (збільшення видобутку газу)...

«Включати можна і підвищення ефективності. Було б правильно прив’язувати заробітні плати керівників державних підприємств до таких річних KPI, що вимірюються в цифрах. Тоді топ-менеджери будуть мотивовані виконувати саме такі ключові показники – фінансові та виробничі», - вважає «головний енергетик» команди Зеленського.

Водночас Герус зазначає, що на державних підприємствах, де низькі зарплати, введення запропонованої ним системи лише погіршить ситуацію.

«Тому просто потрібно знайти розумний баланс: з одного боку, щоб зарплати не були низькими, а з іншого – щоб зарплати, премії і бонуси мали певну прив’язку до річних показників успішності і вони дійсно слугували винагородою, яка мотивує робити державну компанію сильнішою, ефективнішою і більш успішною», - зауважує представник президента у Кабміні.

Як повідомлялося, на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував голові правління «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди (включно з ЄСВ). З цієї суми зарплатня склала 25,5 млн грн, а 261 млн грн – премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

У фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.

Чистий прибуток «Нафтогазу» у 2018 році склав 11,6 млрд грн. Чистий грошовий потік від операційної діяльності - 71,6 млрд грн.

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