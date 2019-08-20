  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Зеленського розказали, що робити з захмарною зарплатою Коболєва

    • Розсилка
    Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди&nbsp; - У Зеленського розказали, що робити з захмарною зарплатою Коболєва
    Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди 

    «Заробітки треба прив’язувати і до прибутку, і до виробничих показників», - переконаний Герус

    «Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» розказав, що робити з захмарною зарплатою голови правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва.

    За словами Геруса, можна зробити так, як це роблять у приватному бізнесі, де заробітки і винагороди  прив’язують до річних результатів роботи – до KPI за підсумками року, які включають і прибуток, і виробничі показники (збільшення видобутку газу)...

    «Включати можна і підвищення ефективності. Було б правильно прив’язувати заробітні плати керівників державних підприємств до таких річних KPI, що вимірюються в цифрах. Тоді топ-менеджери будуть мотивовані виконувати саме такі ключові показники – фінансові та виробничі», - вважає «головний енергетик» команди Зеленського.

    Читайте також

    Водночас Герус зазначає, що на державних підприємствах, де низькі зарплати, введення запропонованої ним системи лише погіршить ситуацію.

    «Тому просто потрібно знайти розумний баланс: з одного боку, щоб зарплати не були низькими, а з іншого – щоб зарплати, премії і бонуси мали певну прив’язку до річних показників успішності і вони дійсно слугували винагородою, яка мотивує робити державну компанію сильнішою, ефективнішою і більш успішною», - зауважує представник президента у Кабміні.

    Як повідомлялося, на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів.

    Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував голові правління «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

    Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди (включно з ЄСВ). З цієї суми зарплатня склала 25,5 млн грн, а 261 млн грн – премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

    У фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.

    Чистий прибуток «Нафтогазу» у 2018 році склав 11,6 млрд грн. Чистий грошовий потік від операційної діяльності - 71,6 млрд грн.

    Більше читайте:

    Читайте також
    Володимир Гройсман Нафтогаз України депутат зарплата Андрій Коболєв Володимир Зеленський президент уряд петиція премія Андрій Герус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ