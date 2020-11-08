  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    • Розсилка
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області&nbsp; - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області 

    Минулої доби в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби

    За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 1074, у місті Києві – 943, у Запорізькій області – 688, у Київській області – 546 та у Житомирській області – 543», – йдеться у повідомленні.

    За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 315, медпрацівників – 326).

    Також за останню добу:

    • госпіталізовано – 1269 осіб;
    • летальних випадків – 193;
    • одужало – 8378 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 430467 осіб;
    • одужало – 184782 особи;
    • летальних випадків – 7924;
    • проведено ПЛР-тестувань – 3470669.

    Загалом випадки виявлено:

    • м. Київ – 41373 випадки;
    • Вінницька область – 11644 випадки;
    • Волинська область – 14889 випадків;
    • Дніпропетровська область – 16600 випадків;
    • Донецька область – 12873 випадки;
    • Житомирська область – 16598 випадків;
    • Закарпатська область – 15849 випадків;
    • Запорізька область – 11750 випадків;
    • Івано-Франківська область – 22521 випадок;
    • Київська область – 18329 випадків;
    • Кіровоградська область – 2813 випадків;
    • Луганська область – 4104 випадки;
    • Львівська область – 32069 випадків;
    • Миколаївська область – 9306 випадків;
    • Одеська область – 26838 випадків;
    • Полтавська область – 11079 випадків;
    • Рівненська область – 20671 випадок;
    • Сумська область – 13196 випадків;
    • Тернопільська область – 21499 випадків;
    • Харківська область – 40330 випадків;
    • Херсонська область – 4852 випадки;
    • Хмельницька область – 17989 випадків;
    • Черкаська область – 10085 випадків;
    • Чернівецька область – 23708 випадків;
    • Чернігівська область – 9502 випадки.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). 

    Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

    Читайте також:
    Covid-19 і Україна. П’ять поганих новин від аналітиків

     

    Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies