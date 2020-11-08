У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

Минулої доби в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 1074, у місті Києві – 943, у Запорізькій області – 688, у Київській області – 546 та у Житомирській області – 543», – йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 315, медпрацівників – 326).

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1269 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8378 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 430467 осіб;

одужало – 184782 особи;

летальних випадків – 7924;

проведено ПЛР-тестувань – 3470669.

Загалом випадки виявлено:

м. Київ – 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків;

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746).

Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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