У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
Минулої доби в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби
За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 1074, у місті Києві – 943, у Запорізькій області – 688, у Київській області – 546 та у Житомирській області – 543», – йдеться у повідомленні.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 315, медпрацівників – 326).
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1269 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8378 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 430467 осіб;
- одужало – 184782 особи;
- летальних випадків – 7924;
- проведено ПЛР-тестувань – 3470669.
Загалом випадки виявлено:
- м. Київ – 41373 випадки;
- Вінницька область – 11644 випадки;
- Волинська область – 14889 випадків;
- Дніпропетровська область – 16600 випадків;
- Донецька область – 12873 випадки;
- Житомирська область – 16598 випадків;
- Закарпатська область – 15849 випадків;
- Запорізька область – 11750 випадків;
- Івано-Франківська область – 22521 випадок;
- Київська область – 18329 випадків;
- Кіровоградська область – 2813 випадків;
- Луганська область – 4104 випадки;
- Львівська область – 32069 випадків;
- Миколаївська область – 9306 випадків;
- Одеська область – 26838 випадків;
- Полтавська область – 11079 випадків;
- Рівненська область – 20671 випадок;
- Сумська область – 13196 випадків;
- Тернопільська область – 21499 випадків;
- Харківська область – 40330 випадків;
- Херсонська область – 4852 випадки;
- Хмельницька область – 17989 випадків;
- Черкаська область – 10085 випадків;
- Чернівецька область – 23708 випадків;
- Чернігівська область – 9502 випадки.
Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746).
Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.