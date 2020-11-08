В Україні у десятки разів зросте держмито на оформлення документів

За засвідчення заповітів доведеться заплатити в 300 разів більше, за доручення – у 50-750 разів

В Україні, щоб засвідчити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги.

Ці зміни передбачені в законопроєкті №3236-1. Його розгляд перенесли на найближче засідання Верховної ради.

Внесення цього законопроєкту зумовлено необхідністю запобігання зменшенню доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах, – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Мита на нотаріальні послуги не можуть бути істотним джерелом поповнення бюджету. Крім того, переважно до державних нотаріусів звертаються українці, які не можуть собі дозволити платити за такі ж послуги в приватних нотаріусів.

Видання наводить які саме послуги й наскільки можуть подорожчати уже найближчим часом.

Державні нотаріуси повинні стягувати плату за свої послуги у вигляді мита. Його розмір встановлювався ще в 90-х і справді застарів. А ось як автори законопроєкту пропонують «осучаснити» вартість послуг:

Засвідчити заповіт

Зараз: 85 копійок.

Буде: 255 грн.

За дублікат нотаріально завірених документів

Зараз: 51 копійка.

Буде: 85 грн.

Засвідчити підпис на документі

Зараз: 34 копійки.

Буде: 170 грн.

За підтвердження доручення на право користування автомобілем

Зараз:

родича першої лінії: 1,7 грн;

не родичам: 5,1 грн.

Буде:

родича першої лінії: 170 грн;

не родичам: 255 грн.

Отже, за засвідчення заповітів доведеться заплатити в 300 разів більше, за доручення – у 50-750 разів, за засвідчення справжності кожного підпису на документах – у 500 разів, за передання заяв громадян – у 17 разів, за видання дублікатів нотаріально засвідчених документів – у 167 разів.

Державні нотаріуси за вказаний вище перелік послуг можуть брати тільки держмито. За додаткові послуги (консультації тощо) доведеться платити згідно з прайсом, який затвердив територіальний підрозділ Мін'юсту.

Приватні нотаріуси самі встановлюють вартість послуг. У цьому випадку працюють ринкові умови, й вразі якщо в одного нотаріуса послуги будуть занадто дорогими, клієнт знайде нотаріуса з послугами – дешевше.

Видання наводить приклад, у законопроєкті пропонують встановити вартість у 255 на «засвідчення заповіту» (що вже в десятки разів дорожче, ніж зараз), то в приватного нотаріуса в Києві за цю ж послугу доведеться заплатити щонайменше 700 грн.

Джерело: Обозреватель