«Європейська Солідарність» внесла до Верховної Ради законопроєкт, який зупинить діяльність «ОПЗЖ»
Закон про відповідальність за колабораціонізм призначений зупинити антиукраїнську діяльність як окремих політиків, так і політичних партій
Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» внесли до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм із державою-агресором.
Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України (про кримінальну відповідальність за адміністративну, економічну, військову, політичну, військово-політичну та іншу співпрацю з державою-агресором – колабораціонізм) зареєстрований під №5135 у вівторок.
Ініціатори законопроєкту – лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко, співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов, а також народні депутати Вікторія Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов і Микола Княжицький.
«Мова не йде про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею», – пояснює Порошенко.
Як повідомлялося, кілька днів тому Порошенко закликав народних депутатів фракції «Слуга народу» та інших парламентаріїв розглянути як першочергові законопроєкти фракції «Європейської солідарності» у Верховній Раді про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, а також законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну, що, за його словами, «дасть змогу зупиняти антиукраїнську діяльність не тільки окремих політиків, а й політичних партій на кшталт «ОПЗЖ» .