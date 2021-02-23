«Європейська Солідарність» внесла до Верховної Ради законопроєкт, який зупинить діяльність «ОПЗЖ»

Кілька днів тому Порошенко закликав парламентаріїв розглянути як першочергові законопроєкти фракції «Європейської солідарності» про кримінальну відповідальність за колабораціонізм

Закон про відповідальність за колабораціонізм призначений зупинити антиукраїнську діяльність як окремих політиків, так і політичних партій

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» внесли до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм із державою-агресором.

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України (про кримінальну відповідальність за адміністративну, економічну, військову, політичну, військово-політичну та іншу співпрацю з державою-агресором – колабораціонізм) зареєстрований під №5135 у вівторок.

Ініціатори законопроєкту – лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко, співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов, а також народні депутати Вікторія Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов і Микола Княжицький.

«Мова не йде про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею», – пояснює Порошенко.

Як повідомлялося, кілька днів тому Порошенко закликав народних депутатів фракції «Слуга народу» та інших парламентаріїв розглянути як першочергові законопроєкти фракції «Європейської солідарності» у Верховній Раді про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, а також законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну, що, за його словами, «дасть змогу зупиняти антиукраїнську діяльність не тільки окремих політиків, а й політичних партій на кшталт «ОПЗЖ» .