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Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA
Україна має активно вести перемовини щодо відстрочки у сплаті європейського вуглецевого податку – EBA
ілюстративне фото: Depositphotos

Прямі втрати від СВАМ для української економіки зростатимуть щороку, і досягнуть $1,44 млрд

Європейський союз декларує запровадження екологічного податку СВАМ як механізм захисту довкілля, але насправді він також є елементом ведення торгових воєн, і з його допомогу ЄС планує захистити свій ринок від дешевшої продукції. Тому Україна має відстоювати свої позиції та добитися відстрочки у сплаті цього податку. Таке переконання висловила заступниця директора Європейської бізнес асоціації (EBA) Світлана Михайловська на круглому столі у GMK Center.

«Процеси СВАМ обговорюються не тільки в Україні, а і в інших країнах світу. І мені дуже сподобався вислів Джозефа Стігліца, американського політичного аналітика та економіста, лауреата Нобелівської премії: він дуже прямолінійно сказав, що на сьогодні СВАМ не додає ваги кліматичній адженді та боротьбі за навколишнє середовище. Натомість він роздмухує торговельні війни. Це факт, і ми це теж розуміємо. Промисловість ЄС знаходиться у лещатах, і політики намагаються начебто такими застережними засобами врівноважити конкуренцію», – зауважила Михайловська.

Тому, на її переконання, бізнес-спільноти ЄС, об’єднані на різних майданчиках, і в тому числі Україні, мають говорити про необхідність продовження перехідних періодів та додаткового фінансування, щоб захистити власну промисловість, і не здавати свої переговорні позиції.

«Фактично ті перемовини, які ми починаємо вести зараз і будемо активно вести, лімітуються не тільки об’ємом фінансування, яке ЄС може надати Україні, у тому числі щоб компенсувати втрати нашої промисловості. Але і щодо строків впровадження тих або інших стандартів», – резюмувала Михайловська.

Нагадаємо, головний аналітик GMK Center Андрій Глущенко раніше заявив, що прямі втрати від СВАМ для української економіки зростатимуть щороку, і досягнуть $1,44 млрд. Тому влада України має провести переговори із ЄС щодо застосування ст. 30.7 регламенту CBAM: він передбачає, що «Єврокомісія може змінити підхід до застосування CBAM для країн, які зіткнулися з непередбачуваною, винятковою та неспровокованою ситуацією, що має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури».

Україна ж вже три роки перебуває у стані повномасштабної війни.

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Теги: Єврокомісія бізнес ринок промисловість фінансування Україна влада Європейський союз втрати переговори

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