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Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
Гарріс переконана, що «завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх»
фото: Reuters

Камала Гарріс: «Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України»

Кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва. Про це Гарріс розповіла в інтерв'ю CBS News.

Відповідаючи на запитання, чи зустрілася б вона з Путіним для переговорів щодо вирішення війни в Україні, Гарріс відповіла заперечно.

«На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України», – сказала вона. 

Вона додала, що «завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх».  

Питання щодо вступу України у НАТО

Відповідаючи на запитання, чи підтримує Гарріс «розширення НАТО із включенням України», віцепрезидентка ухильнулася від відповіді.

«Це всі питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли це дійде до того моменту. Зараз ми підтримуємо здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії», – наголосила Гарріс.

Нагадаємо, Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку. Того ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала донести до Трампа іншу точку зору на Україну, розповівши про те, як важливо, щоб підтримка України тривала, і про те, як необхідно стримувати російську агресію в Україні.

Нові опитування в штатах, що вагаються, показують, що шанси кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на перемогу зростають. Якщо ці показники збережуться, Трамп має 262 голоси виборців. Позиції Гарріс залежатимуть від перемоги у штатах Мічиган та Вісконсін.

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Теги: США вибори у США Україна Камала Гарріс

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