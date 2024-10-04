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Україна та одна з країн ЄС спільно вироблятимуть артилерійські снаряди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна та одна з країн ЄС спільно вироблятимуть артилерійські снаряди
У 2025 році в межах співпраці CSG та «Української бронетехніки» планується виготовити 100 тис. боєприпасів, а в 2026 році річне виробництво перевищить 300 тис. одиниць
фото: defense.gov

CSG надасть вітчизняному виробнику необхідні ноу-хау та допомогу для початку виробництва 155-міліметрових снарядів безпосередньо в Україні

«Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні. Про це повідомив CSG на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що ця угода є частиною більшого пакету контрактів, підписаних двома компаніями 2 жовтня 2024 року під час Міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC2) у Києві. Виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у межах цієї співпраці розпочнеться наступного року.

Згідно з угодою, CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау та допомогу для початку виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів безпосередньо в Україні. Згідно з планами, у 2025 році в межах співпраці CSG та «Української бронетехніки» буде виготовлено 100 тис. боєприпасів, а в 2026 році річне виробництво перевищить 300 тис. одиниць. Виготовлення боєприпасів відбуватиметься в Чехії та Україні з метою збільшення та прискорення виробництва для української армії та здешевлення снарядів. Виробництво охопить кілька типів боєприпасів великого калібру.

«Підписання угоди про локалізацію виробництва танкових і артилерійських боєприпасів виробництва CSG в Україні було зумовлене насамперед тим, що ми усвідомлюємо, наскільки важливо для України виробляти військову техніку на своїй території», – сказав комерційний директор CSG Річард Кубена.

Говорячи про перенесення виробництва в Україну, речник CSG Андрей Чиртек заявив: «Для обороноздатності України важливо не лише постачати військову техніку чи боєприпаси, але, що важливіше, зміцнювати потенціал оборонної промисловості. Кожна країна, навіть якщо вона не є в такій складній безпековій ситуації, як Україна, потребує гарантій поставок, і це може забезпечити галузь лише на власній території, тому ми домовилися з українськими партнерами про передачу ноу-хау та допомогу в запуску виробництва різних видів великокаліберних боєприпасів, яке розпочнеться вже у 2025 році. Звісно, ​​ми не будемо розголошувати такі деталі, як місце виробництва, з міркувань безпеки».

Нагадаємо, посол України у Чехії Василь Зварич заявив, що більше третини з 500 тис. боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні.

Як повідомлялося, високопоставлені чиновники з Пентагону пропонували американському президенту Джо Байдену передати українським захисникам снаряди із зарядом білого фосфору, одначе не для атак по росіянах та їхній техніці, а для створення димових завіс та освітлення ділянок фронту в нічний час. 

До слова, на початку літа у графіку постачання боєприпасів за чеською ініціативою були просадки, та нині передача озброєння відбувається за запланованим графіком.

За даними Handelsblatt, Україна отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Частина озброєння була з чеської ініціативи з постачання боєприпасів, а також зі США. 

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Теги: Чехія Україна боєприпаси

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