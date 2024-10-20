Через європейське екологічне мито Україна може втратити $4,6 млрд експортного доходу – GMK Center

Аналітики Центру наголосили, що експорт до ЄС є життєво важливим для українських компаній

Набуття чинності в ЄС вуглецевого податку (CBAM) з 2026 року призведе до втрат української економіки, яка традиційно орієнтована на експорт. У 2026-2030 роках загальні втрати експорту можуть перевищити $4,6 млрд (за 5 років). А після 2030 року Україна взагалі може припинити експорт цементу, добрив, чавуну, квадратної заготовки та сортового прокату. Такі дані оприлюднив GMK Center.

«Через блокування морських портів під час війни основним торгівельним партнером для України став Євросоюз. Але введення CBAM створить додаткові перешкоди для українських компаній, що експортують товари до ЄС. Під дію екологічного податку може потрапити 15-17% українського експорту до ЄС. У 2023 році український експорт товарів, які підпадають під дію CBAM, склав $3,6 млрд. При цьому 93% українського експорту, що підпадає під регулювання CBAM, – це продукція чорної металургії», – вказують аналітики GMK Center.

Втрати від СВАМ для української економіки з часом зростатимуть. У 2026 році (перший рік повного запровадження CBAM) втрати експорту можуть сягнути $202 млн. А у 2030 році цей показник може скласти $1,4 млрд, попереджають аналітики.

«Через CBAM Україна після 2030 року може повністю зупинити експорт в ЄС цементу, добрив, чавуну, квадратної заготовки, сортового прокату. У 2026-2030 роках сумарні втрати експорту можуть сягнути понад $4,6 млрд. Втрати ВВП будуть більшими, з огляду на міжгалузеві зв’язки в українській економіці. Наприклад, металургійний сектор впливає на роботу вугільної та коксохімічної промисловості, машинобудування, сферу послуг. У 2026 році Україна може втратити до $790 млн ВВП через CBAM. А у 2030 році втрати ВВП можуть скласти до $4,9 млрд», – наголосили в GMK Center.

Аналітики Центру наголосили, що експорт до ЄС є життєво важливим для українських компаній: за 6 місяців 2024 року українські компанії експортували до ЄС 56,2% товарів. Тому екологічне мито CBAM погіршить стан української економіки.

«Така ситуація суперечить і стратегічним інтересам ЄС, який підтримує Україну. Адже збереження торгівельних відносин з ЄС дозволить Україні ще більше інтегруватися в європейську економіку та підтримає фінансові можливості державного бюджету вже зараз», – вказують у GMK Center.

Раніше в Асоціації «Укрцемент» заявили, що сплата екологічного мита СВАМ на загальних умовах призведе до остаточної втрати конкурентоздатності українськими виробниками.

Тому уряду потрібно почати переговори щодо приєднання до СВАМ на декларативних умовах – тобто, подавати звітність, але без сплати мита, апелюючи до війни як до форс-мажорної обставини, передбаченої у європейському законодавстві.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.