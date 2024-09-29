Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці

Сенатор Джей Ді Венс, виступаючи в Ньютауні, Пенсільванія, розпочав свою промову з критики президента України

Сенатор Джей Ді Венс з Огайо, який є ключовим союзником Дональда Трампа, висловив критику на адресу президента України Володимира Зеленського. Ця заява була зроблена через день після зустрічі Зеленського з Трампом. Про це пише The New York Times.

Сенатор Джей Ді Венс, виступаючи в Ньютауні, Пенсільванія, розпочав свою промову з критики президента України Володимира Зеленського. Він зауважив, що Зеленський відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату Джошем Шапіро, демократом.

«Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 млрд доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до США? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим», – сказав він.

Як повідомляє New York Times, під час свого візиту на завод Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зазначивши, що співробітники підприємства врятували мільйони українців. У своїх соцмережах він акцентував, що в таких місцях можна відчути, як демократичний світ може перемогти.

Варто відзначити, що сенатор Джей Ді Венс, який раніше виступав проти допомоги Україні, у нещодавньому інтерв'ю для The New Yorker назвав Зеленського «занадто радикальним» через його заяви про відмову від територій в обмін на мирну угоду з Росією. Венс, у свою чергу, розкритикував президента України за його позицію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною». Президент України розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.