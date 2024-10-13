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Скільки потрібно коштів для розмінування України? Відповідь фахівця

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки потрібно коштів для розмінування України? Відповідь фахівця
142 тисячі квадратних кілометрів України заміновано
фото: Міністерство оборони України

Координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення розповів, скільки км кв. України заміновано

Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.

«Коли Світовий банк робив оцінку вартості розмінування, зазначено було, що Україна потребує $37 млрд, а хтось називає цифру і $50 млрд. Це якраз керуючись таким класичним підходом розмінування вручну», – заявив фахівець.

Андрій Саварець зауважив, що, за останніми даними, 142 тис. км кв. української території є замінованою.

«Що приємно, що цей показник був знижений, тому що до цього фігурувала цифра 174 тисячі квадратних кілометрів. Однак завдяки нетехнічному обстеженню було виключено дуже багато земель з цього переліку, тому ця цифра зменшується. З іншого боку, конфлікт ще триває», – додав координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.

Нагадаємо, що якщо очищувати українську землю після закінчення війни традиційними методами розмінування, то на це може піти сто років. Інноваційні методи могли б значно спростити та пришвидшити цю процедуру. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода.

До слова, платформа штучного інтелекту використовуватиме нові методи розмінування та радитиме, як ефективно очистити конкретну територію України від мін. 

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Теги: замінування Україна війна гроші військова техніка зброя

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