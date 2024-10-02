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КНР та ЄС продовжать діалог щодо китайських електромобілів – Euractiv

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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КНР та ЄС продовжать діалог щодо китайських електромобілів – Euractiv
Китайські авто продовжуватимуть надходити до Європи, але на інших умовах
фото із відкритих джерел

Єврокомісія запропонувала китайським виробникам ввести мінімальні ціни на електромобілі

Після голосування ЄС щодо остаточного підвищення тарифів на китайські електромобілі Пекін та Брюссель продовжать вести переговори з цього питання. Про це пише Euractiv.

Як повідомляє видання, голосування відбудеться 4 жовтня. Водночас проєкт пропозиції Єврокомісії щодо тарифів містить положення про необхідність продовження переговорів з Китаєм з метою пошуку альтернативних варіантів врегулювання торговельного спору.

Спочатку голосування було призначене на 25 вересня. Проте з метою проведення додаткових переговорів із Китаєм його перенесли.

Видання нагадує, що Єврокомісія запропонувала китайським виробникам ввести мінімальні ціни на електромобілі, що постачаються в єврозону, щоб урівноважити нібито ринкові коливання від державних субсидій Китаю в цю галузь.

При цьому для скасування вже чинних тимчасових тарифів необхідно набрати 15 із 27 голосів. Наразі про те, що не підтримають торговельних обмежень щодо Китаю, заявили Кіпр, Мальта, Угорщина, Іспанія та Словаччина. Швеція та Чехія остаточного рішення ще не ухвалили.

Нагадаємо, Єврокомісія оголосила про введення тимчасових мит на китайські автомобілі з 4 липня, а у вересні оприлюднила рішення про введення з 4 листопада таких мит на постійній основі.

 

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Теги: економіка податки Єврокомісія Китай Електромобілі переговори

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