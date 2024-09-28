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Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
Уночі повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години

У ніч проти 28 вересня Росія вкотре атакувала Київ безпілотниками. Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

«Десята повітряна атака на Київ з початку вересня! Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА. Попередньо – без змін, ті самі дрони на кшталт Shahed. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями», – йдеться у заяві.

Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. За цей час приблизно 15 дронів знищили системи ППО на підступах та на території столиці.

За словами начальника КМВА, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Києві, 28 вересня, о 03:36 вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу через небезпеку атаки безпілотників. В Київській області та в столиці працювали системи ППО. Тривога в столиці тривала понад три години.

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Теги: Київ безпілотник війна тривога Україна влада місцева влада росія росіяни окупанти

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