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Der Spiegel порахував, скільки об'єктів зможе атакувати Україна, якщо Захід дозволить бити вглиб РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Der Spiegel порахував, скільки об'єктів зможе атакувати Україна, якщо Захід дозволить бити вглиб РФ
Крилата ракета Storm Shadow
фото з відкритих джерел

Зеленський подав до Білого дому на затвердження список об'єктів, по яких Київ має намір завдати удару

Далекобійні ракети Storm Shadow могли б уразити 261 об'єкт на території РФ, якби партнери дозволили Україні бити вглиб російської території. Такі дані наводить німецьке видання Der Spiegel.

«Однією з найважливіших переваг Росії в конфлікті є можливість масованого перекидання військ із безпечних районів углиб власної території. Якби ця перевага була скомпрометована, це значно завадило б російським операціям і збільшило б шанси України на захоплення оперативно важливих територій», – наголосив керівник американського Інститут вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

Два тижні тому президент Володимир Зеленський подав до Білого дому на затвердження список об'єктів, по яких Київ має намір завдати удару. Очільник України підкреслив, що у списку немає жодної цивільної будівлі. Пріоритет надається військовим частинам, полігонам, авіабазам, енергетичним об'єктам, а також складам зброї, призначеним для російської армії. Утім, поки що Вашингтон не дав згоди на використання ракет для ударів по центральних регіонах Росії.

Видання нагадало, що ракети Storm Shadow (також відомі як Scalp) можуть запускатися з винищувачів і мають дальність до 250 кілометрів. Згідно з останніми даними, вони здатні вразити 261 військовий об'єкт у РФ під час запуску поблизу лінії фронту. Експерти вважають, що такі удари значно ускладнять російську військову логістику.

Нагадаємо, рішення США щодо зняття обмежень з України на ракетні удари дальньої дії по Росії досі «на столі». Очікується, що його буде прийнято після виборів у США.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. 

До слова, Росія боїться, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, тому докладає значних зусиль, щоб не допустити цього.

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Теги: росія зброя війна Україна

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