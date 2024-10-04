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Друзі Путіна захопили землю в Криму: будуватимуть стоянку для яхт російських багатіїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Друзі Путіна захопили землю в Криму: будуватимуть стоянку для яхт російських багатіїв
Аркадій та Борис Ротенберги за останні півтора роки заволоділи в Балаклавській бухті в анексованому Криму щонайменше 10 ділянками землі
фото з відкритих джерел

Процес консолідації Ротенбергами нерухомості в Балаклавській бухті далекий від завершення

Мільярдери з найближчого оточення президента Росії Аркадій та Борис Ротенберги за останні півтора роки заволоділи в Балаклавській бухті в анексованому Криму щонайменше 10 ділянками землі, які були вилучені в українських та місцевих власників, повідомляє «Верстка».

На отриманих ділянках землі вони мають намір будувати масштабну стоянку для яхт. Збудувати яхтову марину в бухті в рамках федеральної програми розвитку Криму та Севастополя ще 2018 року доручив Володимир Путін. У тому ж році компанія Ротенбергів «Будгазмонтаж» виграла тендер на проєктування марини, а будівництвом мала зайнятися їхня ж компанія «Мостотрест», яка відповідала за зведення Кримського мосту.

Проте власники нерухомості та ділянок у бухті – місцеві жителі та бізнесмени з материкової України – стали перешкодою для будівництва марини, яка має вміщувати 600 місць для яхт, а також готелі для відпочиваючих.

Першу власність влада Криму почала вилучати в бухті ще у 2015 році під приводом повернення військовим ділянок, які були розпродані Міноборони України. Але власники судилися із призначеною Росією владою Криму за свою власність близько 10 років і багато процесів ще тривають.

Справа прискорилася після повномасштабного вторгнення Росії до України. Парламент Криму спеціальним законом дозволив вилучати майно осіб, «пов'язаних із недружніми державами». Це дозволило виставляти власність бізнесменів з України на аукціони, а компаніям Ротенбергів купувати їх за економічно необґрунтованими цінами.

У свою чергу місцевих власників держструктури завалили позовами, звинувачуючи їх у тому, що вони заволоділи майном ще до анексії Криму, порушуючи закони та Конституцію України. При цьому проти найнепоступливіших бізнесменів зі зв'язками військова прокуратура та ФСБ почали порушувати кримінальні справи, як це сталося з кримським підприємцем Володимиром Ованесовим, зазначає «Верстка».

Серед іншого, 2023 року Ротенберги за 105 млн руб. викупили недобудований готель, який вилучили в українського бізнесмена Олексія Пляса. Вона розташовувалась на ділянці площею 3,5 тис. кв. м.

2024 року Ротенберги змогли заволодіти власністю українського політика та підприємця Андрія Сенченка, який боровся за неї з 2010 року. Зокрема, Сенченко володів мисливським будиночком князя Юсупова на Таврійській набережній та ділянкою площею понад 1 тис. кв. м на вулиці 7 листопада. Влада півострова виставила їх на аукціон, а компанія «Порт Ламос» Ротенберг придбала власність за 211,5 млн і 37 млн ​​руб. відповідно.

Також брати-мільярдери отримали власність підприємця Володимира Ованесова, якому належали будівлі на Таврійській набережній 28–29, та будинок на Таврійській набережній, 32, яким володів колишній депутат Балаклавської райради від Прогресивної соціалістичної партії України Леонід Сушко. Крім того, вони придбали через аукціони нерухомість, яка раніше вважалася за ФСБ, найстаріший кінотеатр Криму «Батьківщина», а також кілька ділянок на набережній Назукіна та вулиці Новій.

При цьому, як зазначає «Верстка», процес консолідації Ротенбергами нерухомості в Балаклавській бухті далекий від завершення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму очевидці зафіксували рух військових вантажівок з номерами, які вказують на їхню приналежність до 12-го ГУМО РФ. Це управління відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів. Зокрема, такі автомобілі були помічені на дорогах Керчі та Керченського півострова.

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Теги: Крим влада майно аукціон партії олігархи путін нерухомість депутат парламент

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