Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп
СВАМ – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом
фото з відкритих джерел

Закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини

Українська промисловість перебуває в унікальних негативних умовах – війна і декарбонізація. Тож влада має організуватися, і докласти всіх зусиль для отримання полегшених умов участі в європейському екологічному механізмі CBAM. У цей процес мають бути включені всі: Кабінет міністрів, Верховна Рада, бізнес. Таке переконання висловив народний депутат, голова підкомітету з питань промислової політики Комітету з економічного розвитку Муса Магомедов на круглому столі «Як CBAM послабить економіку України».

Він попередив: якщо Україна не докладатиме зусиль для коригування умов участі у CBAM, то ми отримаємо дуже важкі наслідки.

«Якщо ми не будемо самі проявляти необхідну ініціативу і не робитимемо все для того, щоб захистити нашу промисловість, за якийсь час вона може перестати існувати. Тому що ми перебуваємо в унікальних за рівнем негативного впливу умовах – війна і декарбонізація», – зазначив Муса Магомедов.

Народний депутат пообіцяв сприяння у цьому процесі з боку парламентського комітету.

«Члени нашого комітету серйозно розуміють цю ситуацію, і ви можете сміливо розраховувати на нас і нашу підтримку. Економічний комітет готовий докласти всіх зусиль, щоб домогтися для нашої країни перехідного періоду з урахуванням ситуації, що склалася», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

Читайте також:

Теги: війна Європа бізнес промисловість Україна пільги переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хашим Сафі ад-Дін
Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера «Хезболли»
8 жовтня, 17:43
Посол: Треба, щоб лідери наших країн могли регулярно спілкуватися. Лише постійний діалог Зеленського і Лули може закласти надійні підвалини для взаємної довіри
Український посол назвав політичну особливість Бразилії, від якої його «відверто нудить»
9 жовтня, 08:05
Під час опалювального сезону в Україні створять спеціальні штаби
В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль
13 жовтня, 00:15
Нещодавно Верховна Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років
США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації чоловіків до 25 років – Лещенко
15 жовтня, 18:24
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
20 жовтня, 11:58
Safari HG-105M
На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний дробовик «Сафарі» (фото)
28 жовтня, 14:34
Нардепка Альона Шкрум розповіла про свою поїздку за кордон
Народна депутатка вирушила у міжнародне відрядження з немовлям (фото)
28 жовтня, 17:02
Синички клюють кору на деревах – на дощову і сиру погоду
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня, 00:05
Металургійні підприємства в Європі отримали мільярди євро державної підтримки на переобладнання
Запровадження європейського екологічного мита СВАМ слід відтермінувати на державному рівні – CFO «Метінвесту»
30 жовтня, 12:51

Економіка

Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп
Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп
Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді: Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки
Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді: Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки
Бюджет-2025. Що зміниться у порівнянні з роком, що минає
Бюджет-2025. Що зміниться у порівнянні з роком, що минає
Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%
Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%
Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік
Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік
Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати нові ліміти імпорту електроенергії з ЄС – експерт
Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати нові ліміти імпорту електроенергії з ЄС – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
65K
Тумбочка з доларами паралізувала суди. Стало відомо, чому майно Крупи досі не арештовано
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
23K
Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС
13K
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена
2648
На Сумщині проблеми із електроенергією

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua