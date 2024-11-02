Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп

Закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини

Українська промисловість перебуває в унікальних негативних умовах – війна і декарбонізація. Тож влада має організуватися, і докласти всіх зусиль для отримання полегшених умов участі в європейському екологічному механізмі CBAM. У цей процес мають бути включені всі: Кабінет міністрів, Верховна Рада, бізнес. Таке переконання висловив народний депутат, голова підкомітету з питань промислової політики Комітету з економічного розвитку Муса Магомедов на круглому столі «Як CBAM послабить економіку України».

Він попередив: якщо Україна не докладатиме зусиль для коригування умов участі у CBAM, то ми отримаємо дуже важкі наслідки.

«Якщо ми не будемо самі проявляти необхідну ініціативу і не робитимемо все для того, щоб захистити нашу промисловість, за якийсь час вона може перестати існувати. Тому що ми перебуваємо в унікальних за рівнем негативного впливу умовах – війна і декарбонізація», – зазначив Муса Магомедов.

Народний депутат пообіцяв сприяння у цьому процесі з боку парламентського комітету.

«Члени нашого комітету серйозно розуміють цю ситуацію, і ви можете сміливо розраховувати на нас і нашу підтримку. Економічний комітет готовий докласти всіх зусиль, щоб домогтися для нашої країни перехідного періоду з урахуванням ситуації, що склалася», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.