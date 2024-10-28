Народна депутатка вирушила у міжнародне відрядження з немовлям (фото)

Альона Шкрум вперше за 13 місяців поїхала у відрядження

Народна депутатка від партії «Батьківщина» Альона Шкрум поїхала у відрядження у Женеву та взяла із собою донечку Лук'яну, якій немає ще року. Відповідні фото оприлюднила у Facebook.

«Перше відрядження з малою. Моє перше відрядження за 13 місяців. Маю брати її з собою, якщо хочу повертатись до міжнародної роботи і годувати її й надалі. Летимо у Женеву на Асамблею МПС – Міжпарламентський Союз Inter-Parliamentary Union», – зауважила Шкрум.

Альона Шкрум із донечкою фото: Альона Шкрум/Facebook

Альона Шкрум зазначила, що останню Асамблею пропустила, адже її донечці на той час було лише два місяці.

Альона Шкрум взяла донечку у відрядження фото: Альона Шкрум/Facebook

«У мене там посада – рік назад мене обрали всіма країнами світу в керівництво Комітету з питань ООН (бо саме ця організація колись створювала Лігу Націй, а потім ООН). Я пропустила останню Асамблею, бо Лу тоді було лише два місяці, і якщо пропущу цю – за правилами організації я втрачу посаду, а посада перейде далі до іншої геополітичної групи. Звісно, з нашою вдачею, посада за ротацією перейде до російської групи», – наголосила нардепка.

Нагадаємо, що у січні 2024 року народна депутатка від ВО «Батьківщина» Альона Шкрум народила донечку. Батьком дитини є член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха.