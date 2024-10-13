В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль

Під час опалювального сезону в Україні створять спеціальні штаби

Шмигаль заявив про створення при уряді штабу із підготовки регіонів України При Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в регіонах.до зими

При Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в регіонах. Про це стало відомо із заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами чиновника, відбулася нарада з головами обласних військових адміністрацій, на якій обговорювали ключові питання. У зустрічі також взяли участь віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Під час наради, зокрема, обговорювали підготовку до опалювального сезону 2024/2025 в Україні.

«Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При Уряді утворений відповідний штаб. Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації», – розповів прем'єр.

Як розповів Шмигаль, перед Міністерством енергетики України та керівниками областей стоять такі «чіткі завдання»: щодо захисту енергооб'єктів,

формування необхідних запасів, та розбудови децентралізованої генерації.

«Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко», – наголосив глава уряду.

Крім того, на нараді обговорили питання захисту і відновлення критичної інфраструктури, зокрема відбудову ключових об'єктів та будівництво укриттів у школах.

Також Шмигаль поінформував, що для пріоритизації проєктів була утворена Стратегічна інвестиційна рада.

«У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою», – йдеться в заяві Шмигаля.

Він додав, що перед місцевою владою «стоїть завдання активно розробляти й подавати свої заявки».

До слова, минула зима, незважаючи на обстріли, не стала надважкою для України. Ця зима буде складнішою для українців, адже внаслідок обстрілів та бойових дій Україна втратила половину енергопотужностей. Про це йдеться у статті єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон для Financial Times.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції заявив, що попри те, що Україна успішно пройшла три опалювальні сезони, майбутня зима, можливо, стане для нашої країни найважчою.

Раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу розповіла, що цьогоріч зима, з огляду на минулі тенденції, скоріш за все, не буде суворою, проте до холодних періодів також варто готуватися.