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Український посол назвав політичну особливість Бразилії, від якої його «відверто нудить»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Український посол назвав політичну особливість Бразилії, від якої його «відверто нудить»
Посол: Треба, щоб лідери наших країн могли регулярно спілкуватися. Лише постійний діалог Зеленського і Лули може закласти надійні підвалини для взаємної довіри
фото: Facebook / Svitlana Melnyk

Андрій Мельник: «Ледь не щодня чую, що Росія для Бразилії – стратегічний партнер. При цьому одночасно стверджується, що й Україна начебто має такий же статус»

Бразильські посадовці одночасно називають як Росію, так і Україну стратегічними партнерами для країни. Саме від подібної риторики «нудить» посла України в Бразилії Андрія Мельника, про що він детально розповів в інтервʼю «Главкому».

За його словами, бразильці наголошують, що країна вимушена займати нейтральну позицію, адже цінує відносини з обома державами.

«Гаразд. Але якщо Бразиліа така рівновіддалена, і її відносини з Москвою та Києвом розглядаються як рівноцінні, то чому ж тоді лише за останні три місяці – якраз після оприлюднення китайсько-бразильського мирного плану – відбулися дві телефонні розмови з Путіним. При цьому останнє спілкування з президентом України Володимиром Зеленським було ще у вересні минулого року в Нью-Йорку? І це попри всі наші намагання ініціювати нові бесіди і зустрічі з президентом Лулою», – пояснює Мельник.

Посол зауважує, що це ж стосується й інтенсивності спілкування між главами МЗС та зрештою й на всіх інших урядових рівнях. Відповіді на ці питання про відвертий дисбаланс українські представники у Бразилії, на жаль, не отримують, інформує дипломат. Він зауважив, що одним із небагатьох позитивних сигналів було те, що вдалося організувати першу розмову нового міністра Андрія Сибіги зі своїм колегою Мауро Вієйрою, а також їх зустріч на полях сесії Генасамблеї ООН.

«Проте я, можливо, повторюся, але лише тому, що саме цей момент є архіважливим: нам дійсно не вистачає справді відвертих, довірливих контактів між двома президентами. Треба, щоб лідери наших країн могли регулярно спілкуватися, дивлячись один одному у вічі. Лише такий постійний прямий діалог Володимира Зеленського і Лули може закласти надійні підвалини для взаємної довіри, особливо на цьому вирішальному етапі задля припинення російського воєнного вторгнення і досягнення справедливого миру», – вкотре зауважив Андрій Мельник.

Дипломат висловив сподівання, що Україні вдасться цього досягти. На його переконання, Бразилія має історично зумовлені близькі контакти з Росією, які могли б бути задіяні для досягнення цієї мети.

Також посол додав, що на відміну від його досвіду роботи в Німеччині, Бразилія – це зовсім інший вимір, інша людська ментальність, і зовсім інший усесвіт. Мельник підкреслив, що тут панує своя культура дипломатії, котра вимагає іншого підходу.

«До прикладу, МЗС Бразилії намагається дуже прискіпливо тримати весь медійний дискурс довкола своєї зовнішньої політики, включаючи соцмережі, у полі свого зору. Вони блискавично реагують на будь-які, навіть абсолютно безневинні, я вже не кажу про напівкритичні коментарі. У мене було чимало випадків, коли я відверто називав речі своїми іменами, вказував на суперечливість тих чи інших проголошуваних урядом Бразилії постулатів, як одразу ж натикався на дуже жорстку реакцію», – пригадав український дипломат.

Однак, як вважає Мельник, справжня дипломатія має полягати в тому, що обидві сторони повинні бути максимально відвертими і чесними одна з одною. Він додав, що такий підхід точно матиме більший ефект, аніж «гра в хованки за красивими, але порожніми фразами».

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.  

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Теги: росія дипломатія посол культура Бразилія Андрій Мельник Україна стиль соцмережі

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