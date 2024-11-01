Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році

За словами міністра фінансів Саудівської Аравії, державний борг є найбільшим ризиком для глобального зростання економіки у 2025 році

Національний борг є серйозною загрозою для ринків у найближчому майбутньому. Про це заявив міністр фінансів Саудівської Аравії, висловлюючи особливе занепокоєння з приводу країн з низьким рівнем доходу, пише NBC10 Philadelphia.

«Я думаю, що в глобальному масштабі серйозною проблемою, яку ми повинні враховувати, є питання державного боргу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу і економіках, що розвиваються, у яких немає фіскальних буферів для протидії ринковим збоям», – сказав міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед Аль-Джаадан під час форуму Future Investment Initiative в Ер-Ріяді.

Мухаммед Аль-Джаадан сподівається, що за допомогою МВФ та G20 буде знайдено рішення і підтримано світову економіку у разі потрясінь.

Аль-Джаадан раніше наголосив на важливості досягнення м'якої посадки для економік, оскільки центральні банки намагаються керувати інфляцією.

Світовий держборг досяг рекордних $97 трлн у 2023 році, що спонукало ООН закликати до невідкладних реформ для урядів та фінансових систем у всьому світі. Раніше цього місяця МВФ попередив, що сукупний обсяг державного боргу у світі вперше перевищить $100 трлн цього року і може зростати швидше, ніж прогнозувалося.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%. Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO).Так, у розділі щодо європейських економік зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,0%. Це нижче на 0,2 процентних пункти, ніж Фонд прогнозував ще у квітні.