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На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний дробовик «Сафарі» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний дробовик «Сафарі» (фото)
Safari HG-105M
фото: Міноборони України

Міноборони назвало перевагу нової рушниці

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що нова рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

«Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання», – пояснило відомство.

Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на п'ять або 10 набоїв. Важить рушниця трохи більше 4 кг. 

Нагадаємо, що Міністерство оборони встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України.

Раніше Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами. 

Крім того, Міноборони кодифікувало та допустило до постачання український багі «Варан». Транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

Теги: зброя озброєння ЗСУ Міноборони війна

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