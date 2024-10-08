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Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера «Хезболли»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера «Хезболли»
Хашим Сафі ад-Дін
фото з відкритих джерел

Глава Міноборони Ізраїлю заявив, що вогневі можливості «Хезболли» зазнали сильного удару

Високопоставлений чиновник «Хезболли» Хашим Сафі ад-Дін, який мав замінити вбитого лідера терористичного угрупування Хасана Насраллу, ймовірно, був ліквідований під час удару в Бейруті минулого тижня. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, пише The Times of Israel.

Як зазначив очільник оборонного відомства, «Хезболла» – це організація без лідера.

«Насралла був ліквідований, його заміна, ймовірно, також була ліквідована. Це драматично впливає на все, що відбувається. Немає кому приймати рішення, немає кому діяти», – сказав Галлант під час візиту до Північного командування ЦАХАЛу

Галант наголосив, що вогневі можливості «Хезболли» також зазнали сильного удару. «За нашими діями спостерігають по всьому Близькому Сходу. Коли дим у Лівані розвіється, в Ірані зрозуміють, що вони втратили свій найцінніший актив – «Хезболлу», – додає він.

Зазначимо, Хашим Сафі ад-Дін багато хто вважає ймовірним наступником Хасана Насралли на чолі підтримуваного Іраном угруповання. Родич Насралли керує рухом разом із заступником генерального секретаря Наїмом Кассемом.

Також Сафі ад-Дін входить до Ради джихаду угруповання – органу, відповідального за військові операції. Він також очолює виконавчу раду, яка контролює фінансові та адміністративні справи угруповання, що підтримується Іраном.

Як відомо, 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Ізраїлю під час атаки на столицю Лівану Бейрут ліквідували високопоставленого командира «Хезболли» – керівника штабу терористичного угрупування Сухайла Хусейна Хусейні.

Раніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті. Ізраїльські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану та в районі Бекаа.

У ході атак були уражені склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури та пускові установки. Крім того, у ЦАХАЛ повідомили, що за останні 24 години ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Серед цілей були об'єкти терористичної інфраструктури, пускові установки, а також командні центри і місця зберігання зброї​.

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Теги: Ізраїль Ліван війна

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