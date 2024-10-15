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США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації чоловіків до 25 років – Лещенко

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації чоловіків до 25 років – Лещенко
Нещодавно Верховна Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років
фото з відкритих джерел

Сергій Лещенко: «Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років»

Позаштатний радник керівника Офісу президента, екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що політики в США нібито чинять тиск на українського президента стосовно мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років», – заявив Лещенко.

За його словами, аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці «натякають, що самої лише західною зброєю недостатньо», треба мобілізація з 18 років, зауважив екснардеп.

«Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку», – підсумував Лещенко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Законом забороняється мобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Мобілізація громадян України віком від 18 до 25 років відбувалася завдяки юридичній колізії, яка дозволяла переведення «обмежено придатних у воєнний час» зі списку призовників до списку військовозобов’язаних – тобто категорію тих, кого можна мобілізувати.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році. «У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року», – заявив Зеленський.

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Теги: США радник президент Telegram Володимир Зеленський мобілізація закон війна Сергій Лещенко

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