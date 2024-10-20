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У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
фото: скріншот

До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних у застосунку

У додатку «Дія» призупинено можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада. Про це відомо із сайту застосунку.

При спробі подати заявку на бронювання працівника з'являється такий напис:

«Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Нагадаємо, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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Теги: українці мобілізація бронювання від мобілізації Україна військовозобов'язаний Дія війна

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Телеком

У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
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