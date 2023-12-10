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Україна не має резервів потужностей через значні пошкодження внаслідок обстрілів – Центр досліджень енергетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна не має резервів потужностей через значні пошкодження внаслідок обстрілів – Центр досліджень енергетики

Харченко: Для покриття дефіциту в енергосистемі Україні було б краще залучати імпорт, а не використовувати аварійну допомогу

Внаслідок енергетичного терору росіян українські генеруючі об’єкти зазнали значних пошкоджень, через що наразі в системі немає необхідних резервів. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. 

Він сказав, що енергетики України виконали те, що могли – на 120% з точки зору того, щоб підготувати систему. Але, на жаль, пошкодження залишаються значними, бо було знищено половину генеруючих потужностей та 70% маневрових вугільних електростанцій.

«Ми дійсно втратили дуже суттєво потужності. І всі розмови про дефіцит, вони ж виходять саме з цього джерела. Якщо казати про нашу вугільну генерацію, яка все ще, так чи інакше, взимку грає дуже важливу роль, і так чи інакше, покриває 25-27% споживання, то скажімо, до війни ситуація була дуже проста, щось зламалось, запустимо інший енергоблок, нема проблем. У нас були величезні резервні потужності. Зараз у нас немає жодних резервних потужностей», – сказав експерт.

Харченко пояснив, що через зниження температури на один градус цельсія енергосистемі потрібно додатково 200 МВт потужностей.

«Так ось десь на мінус 5-6 енергоблоки закінчуються. Це за такої доброї ситуації. А десь мінус 8-10, включати вже нема чого зовсім. А включати треба», – розповів експерт.

Також він додав, що для покриття дефіциту в енергосистемі Україні було б краще залучати імпорт, а не використовувати аварійну допомогу, яка є найбільш дорогим способом постачання електроенергії з Європи в Україну.

«Але через регуляторні проблеми, які ніяк не вирішить Міністерство і Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики і комунальних послуг, так зване НКРЕКП, є суттєва проблема, яка обмежує імпорт. І допоки вона буде існувати, Укренерго буде вимушений виконувати функцію і за себе, і за того парня, і організовувати аварійну допомогу й оплачувати її в складний час для енергосистеми», – наголосив Харченко.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.

Теги: НКРЕКП Укренерго енергетика

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