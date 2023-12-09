Міністр енергетики відповів, чи будуть в Україні знову блекаути

Галущенко зауважив, що на даний момент немає жодних підстав для повного відключення електроенергії

Зараз в Україні існує лише одна загроза, яка може призвести до серйозної аварії у системі. Проте передбачити цю загрозу та її можливий масштаб – завдання надзвичайно складне. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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«Насправді, єдина загроза для системної аварії – це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно. У мене вже зараз є багато питань, бо, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні», – пояснив Галущенко.

У той же час міністр зауважив, що на даний момент немає жодних підстав для повного відключення електроенергії.

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«Більше того, навіть, якщо буде критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але матимуть тимчасовий характер», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде.

Нагадаємо, наступні декілька тижнів можуть бути напруженими для української енергосистеми.

Також ексміністр Іван Плачков пояснив, як Україна рятує енергосистему.

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До слова, уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Раніше «Укренерго» повідомило про дефіцит в енергосистемі.