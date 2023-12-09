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Міністр енергетики відповів, чи будуть в Україні знову блекаути

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр енергетики відповів, чи будуть в Україні знову блекаути
фото з відкритих джерел

Галущенко зауважив, що на даний момент немає жодних підстав для повного відключення електроенергії

Зараз в Україні існує лише одна загроза, яка може призвести до серйозної аварії у системі. Проте передбачити цю загрозу та її можливий масштаб – завдання надзвичайно складне. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Насправді, єдина загроза для системної аварії – це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно. У мене вже зараз є багато питань, бо, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні», – пояснив Галущенко.

У той же час міністр зауважив, що на даний момент немає жодних підстав для повного відключення електроенергії.

«Більше того, навіть, якщо буде критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але матимуть тимчасовий характер», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде. 

Нагадаємо, наступні декілька тижнів можуть бути напруженими для української енергосистеми.

Також ексміністр Іван Плачков пояснив, як Україна рятує енергосистему.

До слова, уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі. 

Раніше «Укренерго» повідомило про дефіцит в енергосистемі.

Теги: Герман Галущенко Іван Плачков Укренерго Україна міністр

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