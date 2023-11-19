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Прийнятий рівень граничних цін унеможливлює об'єднання українського енергоринку з європейським – «Центр Разумкова»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Прийнятий рівень граничних цін унеможливлює об'єднання українського енергоринку з європейським – «Центр Разумкова»

Омельченко: В діючій моделі енергоринку в галузі формуються багатомільярдні борги

Переглянуті прайс-кепи можуть заважати імпорту електроенергії взимку, - «Центр Разумкова» Встановлений рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайскепів – ред.) може заважати імпорту електроенергії в години дефіциту. Про це розповів директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Він сказав, що нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення щодо оптимізації прайс-кепів, щоб вони давали економічні стимули для імпорту електроенергії зимою.

«На жаль, так сказати прайс-кепи, мені здається, на тому рівні, на якому вони прийняті, вони не є достатніми, тому я думаю, що в принципі можуть бути певні проблеми з імпортом електричної енергії, що може створити достатньо такий помітний дефіцит потужності взимку», – наголосив Омельченко.

Експерт пояснив, що в Україні рівень прайс-кепу менше 200 євро за МВт-год, тоді як в ЄС це умовна величина в розмірі 2-4 тис. євро за МВт-год. Зазвичай в Європі вони застосовуються під час якоїсь стихійної біди чи надзвичайної ситуації. «Якщо ціна у нас буде нижча на електричну енергію ніж в країнах ЄС, то ніхто по імпорту електричну енергію закуповувати не буде. Таким чином не буде покриватися дефіцит», – пояснив Омельченко.

Також він підкреслив, що такі прайс-кепи не відповідають регламентам ЄС і унеможливлюють об'єднання українського енергоринку з європейським. Омельченко додав, що в діючій моделі енергоринку в галузі формуються багатомільярдні борги.

«Наша модель, яка на сьогодні існує, ще писав про це, коли вона ще тільки була запущена в середині 2019 року, ця модель ринку електричної енергії, на жаль, так створена, що вона замість того, щоб генерувати інвестиції, генерує борги», – підсумував він.

Раніше «Енергоатом» виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП інвестиції Енергоатом енергетика

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