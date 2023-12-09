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Дефіцит в енергомережі. Профільний міністр розповів, чи будуть відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дефіцит в енергомережі. Профільний міністр розповів, чи будуть відключення світла
Відключень не було і не планується, заявив міністр
фото з відкритих джерел

Галущенко заявив, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання

В Україні є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Жодних відключень не відбувалося. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання та зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит», – заявив він.

Галущенко додав, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання.

«Тут ключове, що ми маємо забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не має цікавити, як ми вирішуємо дефіцит. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, наступні декілька тижнів можуть бути напруженими для української енергосистеми.

Також ексміністр Іван Плачков пояснив, як Україна рятує енергосистему.

До слова, уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі. 

Раніше «Укренерго» повідомило про дефіцит в енергосистемі.

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Теги: міністр Герман Галущенко

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