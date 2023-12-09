«Укренерго» попередило про «напружені тижні» для енергосистеми

Споживання електроенергії зменшиться ближче до Нового року

Наступні декілька тижнів можуть бути напруженими для української енергосистеми. Таку оцінку дав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

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«У нас попереду один-два ще таких напружених тижні можуть бути потенційно, особливо, якщо температури будуть низькими», – спрогнозував голова правління «Укренерго».

Кудрицький додав, що ближче до Нового року споживання електроенергії вже спадатиме.

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Нагадаємо, що ексміністр Іван Плачков пояснив, як Україна рятує енергосистему.

До слова, уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Раніше «Укренерго» повідомило про дефіцит в енергосистемі.