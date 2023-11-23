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Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу
колаж: glavcom.ua

Підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу призведе до закриття підприємств – експерт

Підвищення тарифів, до якого вдаються державні монополії, зокрема на вантажні перевезення та передачу і диспетчеризацію електроенергії, можуть призвести до знищення фундаменту економіки, яким є реальний бізнес, і його замінять іноземні компанії. Саме тому уже зараз влада та суспільство мають вирішувати, якою вони хочуть бачити Україну після перемоги, та вживати заходів з недопущення такого сценарію. Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

«Бізнес – це фундамент економіки. І якщо ми втратимо національний бізнес, він як такий не пропаде, просто   його прийде робити хтось інший. Сьогодні ми будуємо національну економіку – у нас є національні підприємства, виробники, транспортери, логісти, ритейлери. Але якщо ми втратимо ці компанії через постійне підвищення тарифів, сюди зайдуть польські компанії, американські», – пояснив він.

Він підкреслив, що бізнес – ресурс не безкінечний, і хоч його важко вбити, але це цілком можливо зробити – зокрема, постійним підвищенням тарифів.

«Наразі, на жаль, день за днем, відбувається саме це – ми винищуємо національний бізнес. Так чи інакше, свідомо чи несвідомо, але це відбувається, бо багато підприємств вже на межі виживання, а є підприємства, які прийняли рішення релокуватися в інші країни. Саме тому ми маємо вже зараз ставити собі це питання, і боротися за економічну безпеку нашої країни», – резюмував Соболь.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн.

У свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Укренерго постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії, який закладає у видатки збиткові рішення та непрозорі закупівлі. Тому, враховуючи кризовий стан українського бізнесу, компанії варто переглянути свої витрати та звернутися по фінансову допомогу до міжнародних партнерів, а не добивати промисловість.

Теги: тарифи бізнес електроенергія промисловість влада Укренерго перевезення

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