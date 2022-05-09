Google почав блокувати акаунти та канали депутатів Держдуми РФ

Акаунт Google вимкнено відповідно до правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено

Відеосервіс YouTube видалив ролики з головою «Роскосмосу» Дмитром Рогозіним із каналу держкорпорації та заблокував акаунти та канали депутатів Державної думи Росії. Найімовірніше, це зроблено у рамках виконання санкцій проти них.

Про видалення відео із Дмитром Рогозіним повідомив у телеграмі керівник пресслужби корпорації Дмитро Струговець. Про блокування акаунтів депутатів – російське державне агентство РІА «Новини». Агентство наводить скріншот повідомлення, отриманого депутатом Держдуми від КПРФ Ніною Останіною.

«Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено», – зазначається в повідомленні компанії. Про подібні обмеження також повідомляли в соцмережах й інші депутати — Марія Бутіна, Михайло Матвєєв та Євген Федоров.

Нагадаємо, що члени російського парламенту були включені до списків санкцій США, Великобританії та Євросоюзу за заклик визнати незалежність окупованих Росією територій Донбасу. Після визнання Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку. «А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав», – погрожує голова російського космічного агентства засновнику компанії SpaceX.