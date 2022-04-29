Рада хоче повернути мита на автівки, але зробить виняток

Ділки почали масово завозити в Україну автівки на продаж

Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних сил

Депутати Верховної Ради сьогодні відмовилися скасувати запроваджене на час війни пільгове оподаткування пального, однак вирішили таки скасуватти пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів, адже ним зловживали.

Як повідомив заступник голови парламентського податкового комітету Ярослав Железняк, податковий комітет рекомендував за основу в першому читанні новий пакет податкових змін під поточні реалії війни та економіки – «гучний законопроект №7311-д».

ТОП нововведень, зі слів заступника голови податкового комітету:

Скасовується звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями».

«Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україні», – вказав нардеп.

Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

«На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних сил», – зазначив Железняк.

Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.

«Усім, хто переживав за пільгове оподаткування бензину – поки що нічого не змінюватиметься. Норму із 7311 виключили. Знижений ПДВ та відсутність акцизу на паливо залишається», – повідомив нардеп.

Підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного стану та надзвичайного стану. «З цією нормою я особисто не погоджуюся, тож буду намагатися її змінити до другого читання», – вказав нардеп.

Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.

Прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга, з його слів, залишається для тих, хто знаходиться на території де відбуваються бойові дії.

Раніше Митна служба пояснила, до чого призвело спрощене митне оформлення авто.